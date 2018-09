Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Neymar diventa un fumetto: supereroe dai tatuaggi magici Neymar diventa un fumetto digitale. L'asso del Psg è protagonista nella parte di un giovanotto (Junior) che scopre un inchiostro sperimentale che trasforma i suoi tatuaggi in vita e grazie a loro diventa un supereroe che, per salvare la sorella rapita, deve combattere contro un cartello segreto. Inked è ambientato nel paese natale di Neymar Jr., il Brasile, e porta i lettori in un mondo pieno di personaggi unici, molti con poteri mistici. Una parte dei proventi delle vendite andranno a beneficio dell'Instituto Neymar Jr. (INJR), la fondazione benefica di Neymar. INJR mira ad ampliare le opportunità per i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie che vivono in situazioni di vulnerabilità sociale attraverso l'educazione, la cultura, lo sport e la salute. >