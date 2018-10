Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Neymar a Disneyland Paris L’indimenticabile Topolino, apparso per la prima volta il 18 novembre 1928, è pronto a festeggiare un compleanno unico nella magica cornice dei Parchi Disney con un programma di eventi speciali e tante sorprese. La Più Grande Festa di Topolino al Mondo attende gli ospiti per 90 giorni di puro divertimento (Ottobre, novembre e dicembre 2018). A dare il via a questi straordinari festeggiamenti, ci ha pensato l’attaccante del Paris Saint Germain Neymar Jr che ha trascorso un’intera giornata nei Parchi Disney in compagnia della fidanzata ed un gruppo di amici tra attrazioni mozzafiato e fantastici spettacoli. >