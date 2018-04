Facebook

NBA a Londra: Hazard incontra Mutombo La NBA è sbarcata in Inghilterra, Boston Celtics-Philadelphia 76ers si è giocata a Londra. L'occasione è stata ghiotta per diversi calciatori di Premier League, ma anche vecchie conoscenze del calcio europeo come Ballack e Sir Alex Ferguson. Presenti Marcos Alonso, Bellerin ma soprattutto Eden Hazard. La stella del Chelsea è stato protagonista di uno scatto divertente con l'ex stella cestistica Dikembe Mutombo. Un mismatch mica male... >