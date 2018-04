Facebook

Nagatomo, nuova vita al Galatasaray Yuto Nagatomo riparte da Istanbul: il Galatasaray ha pubblicato le prime immagini del terzino giapponese (arrivato in prestito oneroso dall'Inter) nel corso delle visite mediche. Primi scatti con addosso i nuovi colori, esattamente sette anni dopo l'approdo a Milano: era il 31 gennaio 2011 quando i nerazzurri chiusero in extremis l'affare per assicurarsi il giapponese. Per il possibile riscatto a giugno da parte del Galatasaray non è stata fissata alcuna cifra esatta. >