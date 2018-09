Facebook

Nagatomo, al Galatasaray come all'Inter: e Terim se la ride Yuto Nagatomo festeggia oggi il 32esimo compleanno e i suoi compagni del Galatasaray gli hanno fatto un "regalo" in stile Inter. Come accade infatti nello spogliatoio dei nerazzurri per ogni compleanno, il festeggiato è stato celebrato dai suoi compagni di squadra con uno 'shampoo' di uova e farina. Il tutto è avvenuto sotto lo sguardo divertito del tecnico Fatih Terim. >