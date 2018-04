Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Mourinho omaggia Wenger Mourinho omaggia Wenger prima della sfida di Premier League tra Manchester United e Arsenal. Ai toni distensivi delle dichiarazioni degli ultimi giorni ha fatto seguito la stretta di mano tra i due 'nemici', protagonisti in passato di pesanti liti, e non solo dialettiche. Mourinho e il grande ex tecnico dello United Alex Ferguson hanno premiato Wenger a Old Trafford in un clima di grande sportività. >