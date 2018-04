Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Mls, ufficiale: ci sarà la squadra di proprietà di Beckham La Major League Soccer si espande e dal 2020 ci sarà una squadra anche a Miami, dove verrà costruito un nuovo stadio appositamente per il calcio. L'annuncio è stato dato dal 'commissioner' della lega, Don Garber nel corso di una conferenza stampa a cui ha preso parte David Beckham, che è uno dei proprietari del nuovo team. Gli altri sono i banchieri Marcelo Claure e Masayoshi Son, i magnati della telecomunicazione Jorge e José Mas e il manager del mondo dello spettacolo Simon Fuller.



Beckham, che nella Mls ha giocato a Los Angeles, diventa il primo ad essere stato nella lega prima come calciatore e adesso come proprietario di un club. Ora dovrà decidere il nome del team e i colori. Nella città della Florida c'è già un'altra squadra, il Miami FC che nel 2017 ha giocato nella Nasl allenato da Alessandro Nesta e di cui è co-proprietario Paolo Maldini. Nella stagione finita da poco, è stato eliminato dai New York Cosmos nelle semifinali dei playoff, dopo aver vinto la stagione regolare.



"È stato un viaggio lungo e complicato e ci sono stati momenti in cui stavo per mollare tutto. Ma se sono arrivato dal Real Madrid ai Galaxy, in una Lega che era ancora in via di sviluppo, è solo perché avevo intravisto le sue potenzialità e la passione della gente per questo sport". Così ha parlato, come co-proprietario di una 'franchigia', la 25/a della lega, David Beckham del suo progetto di portare il calcio professionistico a Miami e del 'via libera' concesso dalla Mls a partire dal 2020. "C'è stato un momento in cui volevo lasciar perdere, ma le situazioni difficili non mi hanno mai spaventato - ha detto ancora l'ex capitano dell'Inghilterra -. Il progetto è in fase di partenza, e qui vorrebbero che portassi qualche campione dall'Europa. Però noi vogliamo far crescere dei talenti locali".



A Beckham, per questa sua nuova avventura, hanno inviato video di auguri una serie di personaggi, fra i quali Neymar, il quarter back dei New England Patriots Tom Brady che domenica giocherà il Superbowl, e Usain Bolt: quest'ultimo si è anche proposto, tra il serio e il faceto, come attaccante per il nuovo team di Miami. >