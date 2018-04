Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Mls, il Toronto di Giovinco è campione della Eastern Conference: le foto Il Toronto Fc di Sebastian Giovinco vince per il secondo anno consecutivo la finale della Eastern Conference e accede alla finalissima della Major League Soccer, in programma il prossimo 9 dicembre a Toronto. La squadra canadese - lo scorso anno poi sconfitta nell'ultimo atto - ha battuto per 1-0 i Columbus Crew con la rete al 60' di Jozy Altidore. La gara d'andata si era conclusa con un pareggio a reti inviolate. Ora il Toronto attende la vincente del match tra Seattle Sounders e Houston Dinamo, con l'andata che si è conclusa 2-0 per Seattle. >