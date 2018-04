Facebook

Mls, debutto show per Ibrahimovic: doppietta e vittoria Non poteva sognare esordio migliore in Mls Zlatan Ibrahimovic con i Los Angeles Galaxy che vincono in rimonta nel derby con i Los Angeles FC. Avvio schock per i Galaxy, sotto di tre gol per la doppietta di Carlos Vela (5’ e 26’) e per l’autogol di Steres (48’). Poi i Galaxy accorciano con Lletget (61’) e Pontius (73’). L'ingresso di Ibra è decisivo: al 77' il 3-3 con un destro di controbalzo da 35 metri, al 91' il gol di testa: doppietta e vittoria. >