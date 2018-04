Facebook

Messi, gol numero 600 e Liga in pugno Il Barcellona respinge il tentativo dell’Atletico Madrid di accorciare sulla vetta della classifica e conquista lo scontro diretto del Camp Nou, match clou della 27ª giornata di Liga, grazie alla rete di Messi (la numero 600 in carriera). La rimonta al primato dei Colchoneros si ferma su una punizione perfetta dell'argentino al 26’. I blaugrana non concedono nulla in fase difensiva fino al gol annullato a Diego Costa nel finale. Simeone scivola così a otto punti di distanza. >