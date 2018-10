Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Messi, gol contro il cancro infantile Un campione dentro e fuori dal campo. Terminato l'allenamento con il Barcellona, Leo Messi si è recato all'ospedale Sant Joan de Déu per posare la prima pietra dell'SDJ Pediatric Cancer Center di Barcellona, un centro specializzato per combattere il cancro che colpisce i bambini. Anche attraverso la sua fondazione, in un anno e 8 mesi sono stati raccolti 27,8 milioni di euro che hanno reso possibile portare a termine il progetto. Felice ed emozionato, il campione argentino ha voluto ringraziare tutti. "È un piacere essere qui oggi, per me è un momento molto felice ed è straordinario essere parte di questo progetto e vederlo diventare realtà - ha dichiarato - Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato e speriamo che i bambini possano continuare a combattere questa malattia crudele come il cancro. Sono molto felice di poter realizzare questo sogno". >