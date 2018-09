Facebook

Maradona travolgente: che show in Messico! E’ cominciata come meglio non poteva l’avventura da allenatore in Messico di Diego Armando Maradona. Il suo Dorados di Sinaloa ha battuto per 4-1 in casa i Tapachula centrando la prima vittoria stagionale nella seconda serie messicana. Maradona ha giocato la sua partita anche a bordocampo sin da prima del fischio d’inizio quando le telecamere della tv lo hanno ripreso mentre cercava anche lui di cantare l’inno messicano. Poi si è reso protagonista con delle strane esultanze e sotto la curva dove ha cantato con i tifosi. >