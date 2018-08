Facebook

Maradona nuovo presidente della Dynamo Brest Diego Armando Maradona inizia l’ennesimo capitolo della sua carriera. L’argentino, dopo aver mollato la panchina dell’Al Fujairah negli Emirati Arabi Uniti, è sbarcato in Bielorussia per assumere l’incarico di presidente della Dynamo Brest, club con il quale si è legato per i prossimi 3 anni. Per l'ex Pibe de Oro un'accoglienza da autentico re. >