Manchester, paura per Lukaku: scontro con Hoedt Attimi di paura a Manchester, dove il capocannoniere dello United Romelu Lukaku è stato portato via barella nel primo tempo della partita di Premier League contro il Southampton per un infortunio alla testa. Il centravanti belga è crollato a terra dopo aver sbattuto la testa contro il difensore del Southampton Wesley Hoedt in una sfida aerea. Subito soccorso dai medici, Lukaku è apparso in grado di muoversi ma dopo pochi minuti è stato portato via in barella con una maschera di ossigeno, sostituito dall' attaccante dell'Inghilterra Marcus Rashford. Lo brutte notizie per i Red Devils, però, non si esauriscono qui visti i nuovi guai per Zlatan Ibrahimovic. E' stato José Mourinho a svelarlo dopo il pareggio con il Southampton. “Ibrahimovic resterà fuori per un mese. Si è rifatto male allo stesso ginocchio”, ha detto spiegando la sua assenza tra i convocati. >