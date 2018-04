Facebook

Man United: Ibra in versione Babbo Natale Zlatan Ibrahimovic ha mostrato il suo lato più tenero, regalando ai bambini delle scuole partner della Manchester United Foundation una sorpresa natalizia che non dimenticheranno mai. L'attaccante svedese è stato autore di una visita inaspettata all'AON Training Complex per distribuire sacchi di regali di Natale ad alcuni bambini scelti in base dal merito dai loro allenatori della Fondazione. Tutti i bambini hanno ricevuto una maglia firmata dello United, un videogioco FIFA 18 e un cappellino da baseball. >