Mainz-Friburgo, Var assurda: squadra negli spogliatoi, arbitro dà rigore Curioso utilizzo della Var in Bundesliga nel delicato match salvezza di ieri sera tra Mainz e Friburgo, valido per la 30/a giornata di campionato. Il direttore di gara Guida Winkmann ha concesso un calcio di rigore in favore dei padroni di casa per un fallo di mano in area di Kempf commesso durante il recupero del primo tempo. L'arbitro però, dopo aver rivisto l'episodio al monitor, ha fischiato il penalty nel corso dell'intervallo, quando alcuni dei giocatori in campo erano già rientrati nel tunnel degli spogliatoi per la fine del primo tempo. Dal dischetto De Blasis è andato a segno tra le proteste degli ospiti nella partita poi vinta 2-0 dal Magonza con una doppietta dello stesso De Blasis. >