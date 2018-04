Madrid, Mourinho in Tribunale per i guai col Fisco

Il caso è chiuso. Josè Mourinho si è presentato in Tribunale a Madrid per risolvere il contenzioso con il fisco spagnolo che lo ha accusato di non aver pagato 3,3 milioni di euro di tasse dal 2011 al 2012 ai tempi in cui allenava il Real Madrid. "Ho pagato, ho firmato, non ho contestato nulla, ma non ne sapevo nulla. Ho firmato con lo stato gli atti di conformità" ha detto ai cronisti il tecnico del Manchester United.