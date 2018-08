Facebook

Liverpool, palleggi sulla pista dell'aeroporto Volo in ritardo di nove ore? Per il Liverpool nessun problema. I calciatori dei Reds, infatti, hanno trovato un simpatico modo per ingannare il tempo: Milner, Lallana e compagni si sono messi a palleggiare sulla pista di atterraggio del Charlotte Douglas International Airport.