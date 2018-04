Facebook

Liga, crisi Real: ko col Villarreal Di male in peggio per il Real Madrid, che nella 19.a giornata perde in casa contro il Villarreal e sprofonda a -16 dal Barcellona. Decide il gol di Fornals all'86', al termine di un micidiale contropiede. Nel primo tempo Asenjo tiene in piedi il “sottomarino giallo” con tre miracoli (su Marcelo al 18' e su Ronaldo al 22' e al 45'), nella ripresa il calo del Real dà coraggio all'undici di Calleja, che centra la grande impresa. >