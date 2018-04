Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Liberia: il presidente Weah in campo per beneficenza Il fisico non è più quello di quando giocava a calcio e deliziava gli amanti del pallone, ma George Weah a 51 anni non ha perso il vizio del gol. Il presidente eletto della Liberia ha preso parte a un match di beneficenza tra il Weah All Stars team e le Forze Armate della Liberia Armed Forces nell'ambito degli eventi per l'inaugurazione del suo mandato, che si terrà il 22 gennaio. L'ex attaccante del Milan ha contribuito con una rete alla vittoria della sua squadra. >