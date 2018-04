Facebook

Leo Messi vince la quarta Scarpa d'oro Presso la Antiga Fabrica Damm di Barcellona, Leo Messi ha ricevuto per la quarta volta la Scarpa d'oro come miglior cannoniere della stagione 2016-2017. Il fuoriclasse del Barça con 37 gol nella Liga succede al compagno Suarez. "I premi individuali sono di tutti" le parole di circostanza del numero 10, che non ha voluto ricevere domande sul rinnovo con il Barcellona. Sulla panchina con la Juve: "Non mi piace stare fuori, ma la stagione è lunga". >