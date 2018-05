Facebook

La stampa estera celebra Buffon: le prime pagine da tutto il mondo L'addio di Buffon alla Juve ha immediatamente fatto il giro del mondo e conquistato le prime pagine di diversi quotidiani online. L'Equipe, in Francia, dedica l'apertura del sito al capitano bianconero: "Buffon lascia la Juventus". Un titolo secco e diretto è stata la scelta di tutte le principali testate. "Buffon annuncia il suo addio alla Juve" si legge su As, mentre i tedeschi della Bild scrivono: "Buffon lascia la Juve dopo 17 anni". Il Mundo Deportivo si focalizza sul futuro: "Potrebbe esserci il Real Madrid nel destino di Buffon". Gli inglesi del Sun, invece, titolano con "Addio Gian" e parlano delle offerte di Liverpool e City. Così il Clarin, in Argentina: "Gianluigi Buffon annuncia l'addio alla Juventus e lascia una porta aperta per il futuro". >