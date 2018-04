Facebook

L'India omaggia Maradona con una statua Grande festa in India per l'arrivo di Diego Armando Maradona. L'ex numero 10 di Napoli e Argentina è arrivato a Calcutta con la compagna Rocio Oliva per un evento benefico ed è stato accolto da una folla impazzita. A sorpresa l'ex Pibe de oro è stato omaggiato con una statua che lo ritrae mentre alza la Coppa del Mondo. "Per me è un orgoglio essere qui a Calcutta, ho splendidi ricordi di un viaggio che feci anni fa. La gente è meravigliosa" ha commentato ai media locali, ricordando la sua ultima visita nel paese del 2008. >