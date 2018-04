Facebook

L'Argentina si prepara al test con l'Italia Secondo giorno di allenamenti per l'Argentina, ospite del centro sportivo del Manchester City, in vista della sfida amichevole di venerdì sera contro l'Italia. Sono due i dubbi di formazione di Sampaoli. In porta è ballottaggio tra Romero e Caballero, mentre come terzino destro si contendono una maglia Mercado e Bustos. Esordio dal primo minuto per Paredes. Davanti tridente Messi-Higuain-Di Maria. La Pulce e il Pipita sono apparsi di buonumore e sorridenti. >