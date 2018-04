Facebook

Kokorin, ma cosa fai? Al matrimonio con le pistole Si è presentato al matrimonio dell'amico Alan Chochiyev armato di due pistole. Poi ha documentato il tutto su Instagram ed è stato ripreso sia mentre sparava due colpi in aria sia quando, per gioco, si è puntato una pistola in faccia. Eccola qui, la follia di Alexander Kokorin, forte attaccante russo dello Zenit allenato da Mancini. Non ci sono ancora state reazioni ufficiali da parte del club o della polizia. Kokorin ha sparato due colpi in aria urlando "Congratulazioni per il matrimonio Alan", ma non è ancora chiaro se le due pistole fossero da starter o caricate a salve. In uno dei video si nota, però, chiaramente, una fiammata uscire dalla canna della pistola.

