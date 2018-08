Facebook

Insulti, risse e petardi: caos in Libertadores Petardi in campo, insulti e risse: Santos e Independiente non si sono fatte mancare niente nel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Coppa Libertadores. I tifosi brasiliani hanno iniziato a lanciare petardi in campo per protesta al 78’ in campo tentando anche di invadere il terreno da gioco: immediato l’intervento delle Forze dell’Ordine che hanno evitato il peggio. La rabbia dei supporters del Santos nasce dopo la sconfitta a tavolino del match di andata figlia, secondo loro, di una disparità di trattamento da parte del Conmebol rispetto agli avversari argentini per un caso analogo. >