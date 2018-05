Facebook

Infortunio per Koscielny, lesione del tendine d'Achille Si è chiusa in lacrime, con le mani sul viso e una barella che lo trasportava fuori dal campo la semifinale di ritorno di Europa League tra Atletico e Arsenal per Laurent Koscielny, 32enne francese dei Gunners. Un infortunio tremendo che con ogni probabilità costringerà il difensore a saltare i Mondiali con la Francia. Si è accasciato al terreno dopo pochi minuti per un problema al tendine d'Achille che non lascia spazio a previsioni ottimistiche. Un appoggio infelice, mentre da solo, verso il centrocampo, seguiva l'azione, con la palla lontana. Laurent Koscielny, titolare dell'Arsenal ma soprattutto nazionale della Francia, è stramazzato a terra con un dolore atroce alla gamba destra: le immagini arrivate dal Wanda Metropolitano di Madrid non hanno lasciato spazio a molti dubbi, si è trattato di un problema al tendine d'Achille, che, se confermato, lo terrà lontano dai campi di gioco per diversi mesi. Il primo ad accorrere per consolarlo mentre disperato piangeva sul prato dello stadio spagnolo è stato Antoine Griezmann, compagno di nazionale di Koscielny. La Francia perde così un tassello importante della sua rosa: Koscielny gode di grande stima da parte di Deschamps e si giocava un posto da titolare con gli altri due centrali, Varane e Umtiti. >