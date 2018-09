Facebook

Il Real ha un nuovo 7: Mariano Diaz cancella Ronaldo Il Real Madrid cancella definitivamente Cristiano Ronaldo, assegnando la maglia numero 7 che per 9 stagioni è stata del fenomeno portoghese a Mariano Diaz, attaccante classe 1993, cresciuto nella Cantera dei blancos e reduce da una stagione folgorante con la maglia del Lione (21 gol in 42 presenze complessive). Il nuovo bomber è stato presentato allo Stadio Bernabeu e, dopo la presentazione, ha assaggiato il terreno di gioco. "Per me la cosa importante non è il numero, è una sfida e un orgoglio portare questo numero che è stato indossato da diverse leggende. Era libero ed ero molto entusiasta di indossarlo" ha commentato. >