Il Manchester City trema per Gabriel Jesus e De Bruyne: infortunati Pep Guardiola e il Manchester City rischiano di perdere Gabriel Jesus e Kevin De Bruyne. L'attaccante brasiliano è uscito in lacrime durante il primo tempo della sfida con il Crystal Palace per un infortunio al ginocchio sinistro (ha dovuto abbandonare il campo in lacrime, anche se sulle sue gambe), mentre il fuoriclasse belga ha subìto un duro colpo da un avversario al 93' ed è uscito in barella. Gli esami strumentali stabiliranno i rispettivi tempi di recupero. >