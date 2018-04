Facebook

il Malmö festeggia il titolo con... Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic non ha mai dimenticato il Malmö e per questo non ha voluto mancare alla festa per la vittoria del titolo del campionato svedese della sua prima squadra. Così il giocatore dello United si è presentato in tribuna per la partita contro il BK Hacken e poi è sceso direttamente in campo per sollevare il trofeo dei campioni. Giusto per non perdere l'abitudine. >