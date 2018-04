Facebook

Il Deportivo presenta Clarence Seedorf "Penso di poter dare qualcosa di importante a questo club": si presenta così Clarence Seedorf, nuovo allenatore del Deportivo La Coruña. L'ex allenatore del Milan inizia una nuova sfida in Spagna, con il difficile compito di raddrizzare una stagione complicata e portare la squadra fuori dalla zona retrocessione: "Questo è un club storico, non merita di stare in quella zona di classifica. I tifosi sono convinti che ci sia qualità e che la squadra debba stare in ben altre posizioni. Non ho il timore di questa patata bollente. C'è stato feeling da subito, penso di poter fare qualcosa di importante per il club e per me". >