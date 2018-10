Facebook

Il Brasile vince il derby con l'Argentina Poche emozioni a Jeddah, ma non manca l'agonismo (come sempre) tra Brasile e Argentina: alla fine si conteranno sette cartellini gialli e oltre 30 falli totali. È un colpo di testa di Miranda al 93' su angolo di Neymar a regalare la vittoria ai verdeoro. Poco e mal servito Icardi, titolare dal 1' al fianco di Dybala: lo juventino è costretto a uscire nel secondo tempo per un infortunio al ginocchio. >