Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Ibra, prima tripletta in Mls Prima tripletta per Zlatan Ibrahimovic nella Major League Soccer. I suoi Galaxy perdevano per 1-2, allora nel secondo tempo lo svedese si è scatenato: prima al 47' pareggia con un colpo di testa, poi al 67' si lancia in tuffo su assist di Kamara e infine segna il 4-3 con un destro potente a incrociare. Con i tre gol rifilati all'Orlando City, il 36enne ex Milan e Inter, si posiziona secondo nella classifica generale dei cannonieri, dietro a Josef Martinez. >