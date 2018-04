Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Germania: l'incredibile gol preso dal portiere del Duisburg, impegnato a bere Le distrazioni costano care ma quella di Mark Flekken va oltre: il portiere del Duisburg è stato protagonista di un episodio surreale durante la gara contro l'Ingolstadt, valida per la seconda serie tedesca. L'estremo difensore olandese era impegnato a bere dalla sua borraccia: talmente disinteressato al gioco da voltare le spalle al campo. E non si è accorto del contropiede avversario, men che meno del retropassaggio di testa del suo difensore. Palla poi raccolta da Kutschke che ha segnato il più facile dei gol a porta vuota, con Flekken nel frattempo rimasto immobile con la borraccia in mano. >