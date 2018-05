Facebook

Galatasaray, notte di festa Notte di festa a Istanbul per il Galatasaray. La squadra Fatih Terim, vincendo 1-0 sul campo del Gotzepe, ha mantenuto tre punti di vantaggio sul Fenerbahce (vittorioso contro il Konyasport per 3-2) e ha conquistato il suo 21° scudetto della storia. Per l'Imperatore Terim sono sette campionati vinti alla guida dei giallorossi.

