Fabregas, festa a Ibiza per il matrimonio con Daniella Giornata di festa per Cesc Fabregas e la sua bella Daniella. Il centrocampista del Chelsea, convolato a nozze lo scorso 15 maggio, ha festeggiato con amici ed ex compagni il lieto evento. Ibiza ha fatto da cornice all'evento, con numerosi invitati. Foto e sorrisi per Lionel Messi con la moglie Antonella Roccuzzo, presenti anche Luis Suarez, Sergio Busquets e l'ex capitano del Barcellona Carles Puyol e consorte. >