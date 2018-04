Facebook

Eintracht-Lipsia: palline da tennis in campo I tifosi tedeschi dicono no al calcio spezzatino. I supporter dell'Eintracht Francoforte, durante la partita con il Lipsia, hanno protestato lanciando in campo moltissime palline da tennis. No al match del lunedì sera, questa la sentenza dei tifosi.