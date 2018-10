Facebook

Dramma Leicester, precipita l'elicottero del proprietario Dramma in casa Leicester. Un elicottero di proprietà del patron del club inglese, il 60enne thailandese Vichai Srivaddhanaprabha, è precipitato mentre era in fase di decollo vicino allo stadio delle Foxes, il King Power Stadium, dopo il match di Premier League contro il West Ham. Secondo alcuni testimoni, il velivolo è caduto nel parcheggio dell'impianto, dopo aver manifestato evidenti segni di avaria, e ha preso fuoco. Al momento non si sa con precisione chi fosse a bordo e se vi siano sopravvissuti. >