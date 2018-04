Facebook

Derby di Manchester da pazzi: Pogba e Smalling rimandano la festa City Il 176esimo derby di Manchester è dello United. La squadra di Mourinho batte 3-2 il City in una partita incredibile. Citizens avanti 2-0 nel primo tempo: gol di Kompany al 25' e raddoppio di Gundogan al 30'. Con una vittoria il City si sarebbe laureato campione d'Inghilterra per la quinta volta, e con sei turni d'anticipo. Nella ripresa sale in cattedra Pogba che prima accorcia al 53' e poi trova il pari al 55'. Smalling al 69' completa la rimonta. >