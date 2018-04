Facebook

CR7, le nuove scarpe da... capitano Sesto capitolo (su 7) della nuova linea di scarpini da calcio di Cristiano Ronaldo. La nuova creatura della Nike richiama i colori del Portogallo, con una 'C' di capitano a sottolineare la leadership fuori e dentro al campo di CR7. "Quando giochi per il tuo paese vuoi vincere e difendere i tuoi colori. Quando gioco per il Portogallo, mi sento bene - ha spiegato il fenomeno del Real Madrid -. Non solo per me stesso, ma anche per la mia famiglia e i miei amici. Essere il capitano del Portogallo mi rende orgoglioso: è bello essere il leader della squadra. Voglio dare l’esempio". >