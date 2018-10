Facebook

Corinthians, la terza maglia in onore di Ayrton Senna Meravigliosa iniziativa del Corinthians. La squadra brasiliana ha presentato la propria terza divisa, nera con i bordi e gli inserti d'oro. Una maglia speciale, dedicata ad Ayrton Senna, grande tifoso del club di San Paolo. L'omaggio è da brividi: sulla maglia nera campeggia, in oro, l'autografo di Senna. All'interno, dietro al collo, è impressa la scritta #SENNASEMPRE.; sui pantaloncini c'è la scritta "ETERNO".



La ricorrenza è quella del trentennale dal primo titolo in F1 del compianto pilota brasiliano. I colori della maglietta richiamano in tutto e per tutto quelli della livrea speciale John Player della Lotus 98T, la prima monoposto in F1 di Senna, con la quale nell'85 vinse il suo primo GP. >