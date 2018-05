Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Coppa di Francia, trionfa il Psg Non riesce l'impresa al piccolo Les Herbiers, squadra di terza divisione francese, che nella finale di Coppa di Francia giocata allo Stade de France si arrende al Paris Saint Germain, che s'impone per 2-0 grazie alle reti di Lo Celso nel primo tempo e Cavani su rigore nella ripresa. Per i parigini si tratta dell'undicesima Coppa di Francia e del quarto trofeo stagionale dopo i trionfi in campionato, Supercoppa e Coppa di Lega. >