Chelsea, ok al progetto per il nuovo stadio da 500 milioni di sterline Mercoledì il Chelsea ha ricevuto l'ok al progetto per la ristrutturazione di Stamford Bridge. Manca ancora l'ultimo step, quello dell'autorizzazione all'inizio dei lavori. Lo studio incaricato di eseguire il progetto, Herzog & De Meruon (lo stesso studio che ha progettato il Bird Nesti, lo stadio Olimpico di Pechino), ha diffuso i primi render di come sarà la nuova casa dei Blues. La previsione è quella di ristrutturare Stamford Bridge, trasformandolo in uno stadio da 60.000 posti, ultra moderno e con uno stile architettonico tutto particolare. Attualmente l'impianto dei londinesi può contenere 41.600 spettatori. Il costo previsto è stimato attorno ai 500 milioni di sterline.



La decisione finale spetterà al sindaco di Londra Khan. Quando arriverà l'ok e inizieranno i lavori, è previsto che il Chelsea debba trasferirsi temporaneamente in un altro impianto anche per più di una stagione: due opzioni sono Twickenham Stadium e Wembley. >