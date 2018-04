Facebook

Champions: Giovinco perde la finale d'andata Strada in salita per il Toronto Fc nella finale di Concacaf Champions League, la maggiore competizione calcistica per squadre di club del Nordamerica. I canadesi di Sebastian Giovinco sono stati sconfitti al BMO Field (1-2) dai messicani del Chivas Guadalajara nell'andata della finale. Ospiti avanti con Pizarro dopo 70 secondi, pareggio di Osorio al 19'. Nella ripresa, al 74', il gol-vittoria di Pulido. Mercoledi' 26 il ritorno, a Guadalajara. >