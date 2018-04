Facebook

Calcio in lutto: è morto Ray Wilkins Ray Wilkins non ce l'ha fatta. L'ex giocatore di Chelsea, Manchester United e Milan si è spento a Londra all'età di 61 anni. Sabato era stato colpito da un infarto e, cadendo, aveva battuto violentemente la testa. Ex capitano della Nazionale dell'Inghilterra aveva giocato anche nel Psg, nei Rangers, nel Fulham e nel QPR. Negli ultimi anni era stato il vice di Carlo Ancelotti sulla panchina del Chelsea. >