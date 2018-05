Facebook

Calcio femminile: si ritira Laure Boulleau, la bella di Francia È arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo per Laure Boulleau. Non prima, però, della finale di Coppa di Francia contro il Lione. Sarà l'ultimo atto della carriera della numero 3 del Psg, 31 anni, che proverà ad alzare il trofeo, ciliegina sulla torta dopo 13 anni anni al Paris e una stagione di ripresa. Numerosi infortuni per la bella calciatrice negli ultimi tre anni, che le hanno impedito di partecipare alle Olimpiadi di Rio 2016 e a Euro 2017. Un addio al campo ma non al club francese: la calciatrice più popolare sui social (545mila followers su Facebook, 345mila su Instagram e 266mila su Twitter) spera di rimanere in altre vesti. >