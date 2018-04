Facebook

Bundesliga, a Colonia troppa neve: non c'è il dischetto Nelle ultime ore la neve si è abbattuta su tutto il nord Europa. A farne le spese anche la Germania. A Colonia, l'inizio della partita con il Friburgo è stata rimandata di 15 minuti (dalle 13.30 alle 13.45) ma la neve ha continuato a cadere copiosa, tanto da ricoprire l'intero manto erboso. Condizioni difficili per i calciatori, ma anche per l'arbitro. Al 16' l'episodio da ricordare: calcio di rigore, ma il dischetto era...sparito. Il direttore di gara, per superare l'empasse, è andato sulla linea di porta, si è messo al centro della stessa (più o meno) e poi si è messo a contare undici metri. Il dischetto non l'ha trovato, ma il pallone è stato comunque posizionato e Guirassy ha potuto tirare e...segnare. La partita è però terminata con di 3-4 e il Colonia (ultimissimo) ha così visto il Friburgo (gol decisivo, sempre su rigore, al 94') andare a 12 punti di distanza. >