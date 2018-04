Facebook

Boxing Day: spettacolo in campo in Premier League Nella 20ª giornata di Premier lo United viene salvato da Lingard, che nel recupero contro un Burnley spietato firma una doppietta (53' e 92') regalando il 2-2 in rimonta. La squadra di Mourinho resta con punto di vantaggio sul Chelsea che con Morata (46') e Alonso (60') stende 2-0 il Brighton. Brilla la stella di Kane: la punta del Tottenham si regala il record di gol realizzati nell'anno solare con una tripletta nel 5-3 ai danni del Southampton. >