Borussia Dortmund, doppietta all'esordio per Batshuayi Meglio di così l'avventura di Batshuayi al Borussia Dortmund e in Bundesliga non poteva cominciare. L'attaccante francese, in prestito dal Chelsea dopo la cessione di Aubameyang all'Arsenal, è stato subito decisivo all'esordio con i gialloneri. Doppietta in casa del Colonia nella vittoria per 3-2.