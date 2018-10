Facebook

Bolt, show in amichevole: doppietta e risate Show in amichevole di Usain Bolt con la maglia del Central Coast Mariners Football Club. Nel match contro il Macarthur South West United, la leggenda dell'atletica ha contribuito in maniera significativa al poker rifilato agli avversari, realizzando una doppietta. Durante la gara anche un divertente siparietto per Usian, che, colpito nelle parti basse, si è rotolato a terra tra le risate del pubblico presente. >